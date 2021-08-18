В ЕС заявили, что вынуждены контактировать с новыми властями Афганистана – но это не означает признания

В Евросоюзе заявили, что вынуждены контактировать с новыми властями Афганистана для решения практических вопросов, и, возможно, даже нарастят гуманитарную помощь – но это не означает признания правительства талибов. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо прямо объявил, что Канада не планирует делать это и в будущем. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие афганскому правительству.

Ранее стало известно, что на помощь беженцам от режима талибов президент США Джо Байден распорядился выделить полмиллиарда долларов.

Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.