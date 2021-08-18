Представители движения «Талибан»* дали свою первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане

Они объявили, что учтут ошибки прошлого, и не хотят иметь никаких врагов – ни внутренних, ни внешних. Поэтому новая власть издала акт о помиловании всех, когда-либо воевал против «Талибана». Также они вновь заверили мировое сообщество, что будут охранять все дипмиссии и международные организации в Афганистане, и не позволят использовать афганскую территорию для каких бы то ни было атак на любые государства, в том числе США.

Отдельно талибы пообещали, что Афганистан завяжет с производством наркотиков. И гарантировали, что права женщин будут соблюдаться – но в соответствии с нормами шариата. Например, для них сохранится право на учебу, но классы в школах для мальчиков и девочек отныне будут раздельные.

*Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.