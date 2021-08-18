В Анапе начнут выплачивать материальную помощь пострадавшим от мощных ливней

Первые деньги жителям курорта власти перечислят уже сегодня. Так, каждый, кто имеет прописку в Анапе, может рассчитывать на единовременную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, а также на финансовую помощь при частичной потере имущества первой необходимости в размере 50 тысяч. При этом при полной утрате сумма будет в два раза больше. Как отмечают региональные власти, деньги начислят каждому зарегистрированному в доме человеку. Для назначения выплат гражданину необходимо обратиться в пункт сбора заявок.

Ранее из-за мощных ливней город серьезно затопило. Пострадали жилые дома, а вода на улице доходила почти до капотов легковых автомобилей. На несколько дней без энергоснабжения оставались более 10 тысяч человек.

Власти решили продлить режим ЧС. Точные даты пока не называются, но отмечается, что снимут его не раньше полного восстановления всей инфраструктуры.