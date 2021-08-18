Генсек НАТО призвал талибов (организация запрещена в России) обеспечить безопасную эвакуацию жителей Афганистана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал талибов (организация запрещена в России) обеспечить безопасную эвакуацию жителей Афганистана.

За последние два десятилетия не было террористических атак на территории союзников, организованных с территории Афганистана. Те, кто сейчас придет к власти, должны гарантировать, что террористы не вернутся. Союзники обладают потенциалом и бдительностью для противодействия будущим террористическим угрозам со стороны Афганистана.

Мы по-прежнему привержены скорейшему завершению эвакуации, в том числе наших афганских коллег. Талибы должны уважать и содействовать безопасному отъезду всех желающих покинуть страну. Аэропорт, а также дороги и КПП должны быть открытыми.

Столтенберг подчеркнул, что афганские военные мужественно сражались ради обеспечения безопасности. Но в конечном итоге политическое руководство страны не смогло достичь мирного решения, и это привело к трагедии.