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00:02, 18 августа 2021

Новое правительство Афганистана может не продержаться без помощи США — представитель Госдепа

Новое правительство Афганистана может не продержаться без помощи США Такую точку зрения высказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, поддерживаемые США афганские власти предыдущие 20 лет не могли существовать без помощи Вашингтона, и любое новое правительство Афганистана также может не продержаться без нее. По словам Прайса, Вашингтон в состоянии предоставить такую помощь, одновременно с этим у США есть и «рычаги давления», с помощью которых они в состоянии заставить будущие власти страны соблюдать права человека.


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