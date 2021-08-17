ВВС США проводят расследование возможной гибели людей при взлете самолета в аэропорту Кабула.

В заявлении авиационного командования говорится, что в нише шасси одного из военно-транспортных бортов, вернувшегося из Афганистана, найдены человеческие останки. Ранее мировые телеканалы распространили кадры, как афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и падают с большой высоты. До сих пор в Пентагоне говорили, что не могут подтвердить сообщения о гибели людей в инциденте с самолетом в аэропорту Кабула.
2021-08-17T23:21:08+03:00
2021-08-17T23:21:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:21, 17 августа 2021
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