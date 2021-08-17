Евросоюз готов начать диалог с движением «Талибан», но признание талибов будет зависеть от их действий

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану. По его словам, «Талибан»* выиграл войну, поэтому ЕС должен разговаривать с новыми властями в Кабуле кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Алексей Малашенко в эфире «Эха Москвы» отметил, что в Афганистане может возобновиться гражданская война, потому что радикальные группировки никуда не денутся.

Малашенко подчеркнул, что новое поколение талибов изменилось, и они не будут жестоко обращаться с женщинами.

* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ