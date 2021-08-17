Движение «Талибан»*, захватившее Афганистан, заявило, что гарантирует свободу и независимость каждой нации, защиту прав женщин, всеобщую амнистию, независимость частных СМИ. Об этом заявил официальный представитель талибов Забихула Муджахид. Кроме того, по его словам, частные СМИ «останутся независимыми», но они «не должны работать против национальных ценностей», взаимодействие с другими странами продолжится, гарантируется безопасность иностранных граждан, природные ресурсы будут использоваться для «восстановления и процветания» страны, Афганистан намерен искоренить наркоторговлю.

*Запрещенная в России террористическая организация