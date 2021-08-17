Суд в Москве арестовал 26-летнего кассира одного из столичных банков Виктора Гадиева

Он обвиняется в особо крупном хищении. Как передает ТАСС, Гадиев украл 12 млн рублей, принадлежащих банку. Его задержали на следующий день в аэропорту Внуково при попытке покинуть Россию.
2021-08-17T22:31:42+03:00
2021-08-17T22:31:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 17 августа 2021
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