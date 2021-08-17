Джо Байден в ближайшие дни подключится к международным контактам по поводу Афганистана, которые пока ведутся на более низком уровне. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, если будет польза от того, чтобы президент сам поднял трубку и позвонил иностранному лидеру, он обязательно это сделает. Пока взаимодействие с зарубежными странами по поводу эвакуации из Афганистана тысяч американцев, «уязвимых» категорий местных жителей и граждан третьих стран идет по линии советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана и госсекретаря Энтони Блинкена.