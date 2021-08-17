Телекомпания CNN получила престижную американскую премию имени Эварда Мерроу в номинации «журналистское расследование» за сюжеты об отравлении Алексея Навального.

Цикл материалов был подготовлен журналистами СNN в сотрудничестве с немецким Шпигель, изданием Инсайдер и порталом Биллингкэт, ведущий расследователь которого Христо Грозев и сообщил о присуждении премии в своем твиттер-аккаунте. В материалах, подготовленных телекомпанией утверждается, что Навального в течении нескольких лет сопровождали сотрудники ФСБ, чье присутствие было выявлено по биллингу телефонных переговоров. С первой попытки отравить политика не удалось, а вторая принесла результат. Позже и сам Навальный и авторы расследования уверяли, что им удалось вычислить всех членов группы. К одному из них корреспондент СНН Кларисса Уорд, которая сейчас работает в Афганистане пришла домой с вопросом «Это вы отравили Навального?», после чего тот, не ответив, захлопнул дверь.

Вручение премии Эдварда Мерроу, которая присуждается теле и радиокомпаниям по множеству номинаций, пройдет 27 октября в Нью-Йорке.