США могут использовать санкции и международную изоляцию из-за ситуации в Афганистане

США в случае необходимости могут использовать санкции и международную изоляцию с целью заставить движение «Талибан»* выполнять взятые на себя обязательства по ситуации в Афганистане. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он признал, что немалая часть поставленных афганской армии вооружений попала к талибам. По его словам, талибы взяли на себя обязательство обеспечить безопасный проезд гражданских лиц в аэропорт Кабула.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал талибов обеспечить безопасную эвакуацию жителей Афганистана:

За последние два десятилетия не было террористических атак на территории союзников, организованных с территории Афганистана. Те, кто сейчас придет к власти, должны гарантировать, что террористы не вернутся. Союзники обладают потенциалом и бдительностью для противодействия будущим террористическим угрозам со стороны Афганистана.

Мы по-прежнему привержены скорейшему завершению эвакуации, в том числе наших афганских коллег. Талибы должны уважать и содействовать безопасному отъезду всех желающих покинуть страну. Аэропорт, а также дороги и КПП должны быть открытыми.

Столтенберг подчеркнул, что афганские военные мужественно сражались ради обеспечения безопасности. Но в конечном итоге политическое руководство страны не смогло достичь мирного решения, и это привело к трагедии.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости обеспечить безопасную эвакуацию из Афганистана в Европу:

Первая, приоритетная цель заключается в обеспечении эвакуации в наилучших условиях безопасности европейских граждан, которые всё ещё там находятся. А также граждан Афганистана, которые работают с нами больше 20 лет и хотят покинуть страну. Мы не можем их бросить, и мы делаем все, что в наших силах.

При этом, мы должны гарантировать, что новая политическая ситуация, сложившаяся в результате возвращения талибов, не приведёт к крупномасштабному миграционному движению в Европу.

Боррель также пообещал оказать помощь соседним с Афганистаном странам, если они столкнутся с потоком беженцев.

* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ