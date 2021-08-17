Девятилетняя москвичка, которая успешно сдала ЕГЭ, не зачислена на бюджетное место на психологическом факультете МГУ

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова, которая успешно сдала Единый госэкзамен, не зачислена на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на приказ о зачислении, в котором фамилии девочки нет. Ранее ректор МГУ, академик Виктор Садовничий заявлял, что Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете. Согласно данным, опубликованным на сайте факультета психологии МГУ, Теплякова сдала вступительное испытание по биологии на 48 баллов из 100. В вузе выражали готовность принять девятилетнюю абитуриентку, если она справится с вступительными испытаниями.