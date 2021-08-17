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21:30, 17 августа 2021

Джо Байден не отказывается от ответственности за ситуацию с отводом американских войск из Афганистана

Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что ответственность с себя не снимают ни он сам, ни госсекретарь, ни глава Пентагона, ни члены разведсообщества.


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