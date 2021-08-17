Бабушкинский суд отправил под домашний арест москвичку Ольгу Кузьмину

Ранее она провела акцию протеста на дереве, с арбалетом в руках против реновации. Как сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо, Кузьминой вменяют статью о хулиганстве. После акции Кузьмину арестовали на шесть суток по статье о неповиновении полиции. Затем силовики провели у нее дома обыск, забрали всю технику и электронные носители. 15 августа на выходе из спецприемника Кузьмину и отправили в ИВС.