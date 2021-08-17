Группа сотрудников погранохраны Белоруссии нарушила литовскую границу

С таким утверждением выступила Служба охраны госграницы Литвы. Она ссылается на видеозапись на которой белорусские пограничники в камуфляжной форме подталкивают группу нелегальных мигрантов в сторону Литвы, а потом и сами пересекают линию границы. Уже на территории Литвы были якобы зафиксированы белорусские должностные лица. Литовское ведомство насчитало 12 белорусских пограничников. После повторного предупреждения белорусы вернулись на свою сторону, — говорится в сообщении. В МВД Литвы это расценили как «наглую провокацию».
2021-08-17T21:05:24+03:00
2021-08-17T21:05:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 17 августа 2021
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