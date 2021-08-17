Официальный представитель движения «Талибан» сегодня впервые встретился с журналистами в Кабуле

Забихулла Муджахид заявил, что талибы контролируют все границы Афганистана, «Талибан» намерен включить в афганское правительство представителей всех фракций и слоев страны. Представитель талибов пообещал, что права женщин будут соблюдаться, но в рамках законов Шариата, допустил участие женщин во властных структурах и призвал афганцев, находящихся в аэропорту Кабула разойтись по домам, Он так сообщил, что в Афганистане вводится раздельное обучение в школах, где будут классы для мальчиков и для девочек.

* «Талибан» — организация, признана в России террористической и запрещена.