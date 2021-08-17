Предварительная причина крушения Ил-112В в Подмосковье — помпаж двигателя, его разрушение и, как следствие, возгорание

Предварительной причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье специалисты назвали помпаж двигателя, его разрушение и, как следствие, возгорание. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах. В общей сложности самолет пробыл в воздухе четыре минуты. Экипаж доложил о пожаре и начал заходить на посадку. Ил112В рухнул всего в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы подмосковной Кубинки".



На борту самолета находился экипаж из трех человек, в том числе командир — заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Все они погибли.