Неизвестные устроили спам-атаку на телефоны журналисток издания «Важные истории» Долининой и Мароховской

Неизвестные устроили сегодня утром спам-атаку на телефоны журналисток издания «Важные истории» Ирины Долининой и Алеси Мароховской. Как рассказала Ирина Долинина в эфире радиостанции «Эхо Москвы», на ее номер телефона атаки продолжаются до сих пор.

«Сегодня утром на мой телефон и Алеси Мароховской посыпались SMS из разных банков, из магазинов с различными кодами подтверждения или якобы на нас оформляют карту в банке, и вот код для подтверждения заявления, входа, либо логина. В минуту это было по несколько штук. У Алеси это продолжалось два часа, а у меня продолжаются до сих пор. В моем телефоне уже более 400 SMS», — рассказала И.Долинина.

Также журналистка пожаловалась, что одновременно происходят непрекращающиеся «глухие прозвоны».

И.Долинина выразила непонимание, для чего это кому-то нужно, но допустила, что это могло быть связано с попыткой взломать телефон или получить в офисе у оператора детализацию ее звонков, как это произошло с корреспонденткой The Bell Ириной Панкратовой, когда злоумышленники по поддельным документам получили список ее звонков и SMS за 2 года.

И.Долинина добавила, что обращалась к оператору связи, но «Мегафон» не может ничего сделать с этими атаками, и остается только ждать. На вопрос И.Долининой «Мегафону», пытался ли кто-либо заказать детализацию из звонков в офисе, операторы ответить не смогли.