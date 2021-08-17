Американская разведка летом предупреждала о возможности скорого краха афганской армии, несмотря на заявления президента США Джо Байдена о том, что это маловероятно. Об этом пишет «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на правительственные источники.



По их данным, к июлю содержащиеся в отчетах спецслужб прогнозы стали пессимистичными: разведка выразила сомнения в том, что власти смогут сохранить контроль над Кабулом.