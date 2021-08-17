Евросоюз готов оказать помощь соседним с Афганистаном странам, если они столкнутся с потоком беженцев

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Положение в этой стране особенно обострилось в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей территории. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли столицу под свой1 контроль. Движение Талибан признано в России террористическим и запрещено.