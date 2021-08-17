ООН поддерживает контакты с представителями движения «Талибан» по вопросам гуманитарного доступа в Афганистане

Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеф Боррель заявил, что ЕС будет решать вопрос сотрудничества с Афганистаном только при условии мирного урегулирования и соблюдении прав человека в стране.

По его словам, ЕС признает, что движение «Талибан»* выиграло войну в Афганистане. По его словам, ЕС готов начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы. Но речи о признании режима талибов сейчас не идет. Между тем прокуратура международного уголовного суда выражает обеспокоенность всплеском насилия в Афганистане.

Прокурор суда Карим Хан обратил особое внимание на сообщения Совбеза ООН о возможных внесудебных казнях, преследованиях женщин и девочек и других преступлениях против гражданского населения.

*«Талибан» — организация, признана в России террористической и запрещена