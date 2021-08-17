Журналисты издания «Важные истории» сообщили, что неизвестные организовали спам-атаку на их телефонные номера

Как пишет «Новая газета», Ирина Долинина и Алеся Мароховская жалуются, что на них обрушились сотни смс от магазинов, банков и других мест. Ранее сообщалось, что неизвестные попытались взломать телефон Ирины Панкратовой, журналиста издания Бэлл. У всех троих один и тот же оператор «Мегафон». В компании журналистам заявили, что ничем помочь им не могут. Вышеуказанные журналисты ранее публиковали расследования о бывшем зяте премьер-министра Мишустина, о племяннике директора ФСБ Дмитрия Бортникова и о репрессивной наркополитике России.
2021-08-17T19:39:09+03:00
2021-08-17T19:39:23+03:00
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19:39, 17 августа 2021
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