Журналисты издания «Важные истории» сообщили, что неизвестные организовали спам-атаку на их телефонные номера

Как пишет «Новая газета», Ирина Долинина и Алеся Мароховская жалуются, что на них обрушились сотни смс от магазинов, банков и других мест. Ранее сообщалось, что неизвестные попытались взломать телефон Ирины Панкратовой, журналиста издания Бэлл. У всех троих один и тот же оператор «Мегафон». В компании журналистам заявили, что ничем помочь им не могут. Вышеуказанные журналисты ранее публиковали расследования о бывшем зяте премьер-министра Мишустина, о племяннике директора ФСБ Дмитрия Бортникова и о репрессивной наркополитике России.