Спасатели обнаружили под обломками разбившегося в Подмосковье самолета тело третьего погибшего пилота

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, останки отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. На этом поисковые работы завершены, на месте катастрофы остаются только представители следствия. Опытный образец военно-транспортного самолета ИЛ 112В разбился сегодня в районе аэропорта Кубинка. Предварительная причина катастрофы – пожар в правом двигателе. Командиром погибшего экипажа был заслуженный летчик-испытатель герой России Николай Куимов.