Спасатели обнаружили под обломками разбившегося в Подмосковье самолета тело третьего погибшего пилота

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, останки отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. На этом поисковые работы завершены, на месте катастрофы остаются только представители следствия. Опытный образец военно-транспортного самолета ИЛ 112В разбился сегодня в районе аэропорта Кубинка. Предварительная причина катастрофы – пожар в правом двигателе. Командиром погибшего экипажа был заслуженный летчик-испытатель герой России Николай Куимов.
2021-08-17T19:36:22+03:00
2021-08-17T19:36:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 17 августа 2021
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