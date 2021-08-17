Движение «Талибан» обещает обеспечить соблюдение прав женщин в Афганистане в соответствии с законами Шариата

Об этом в Кабуле на первой после захвата столицы Афганистана встрече с журналистами заявил официальный представитель Забихулла Муджахид. Он также заверил, что «Талибан»* не намерен сводить счеты со своими соперниками и напомнил, что на этот счет талибы издали акт о всеобщем помиловании.

Сегодня же Моджахид призвал вернуться домой тем афганцев, которые скопились в международном аэропорту из страха перед талибами.

Кроме того, «Талибан» решил ввести в Афганистане раздельное обучение. Как передает телеканал «Аль Арабия» со ссылкой на представителей движения, в стране будут созданы отдельные классы для мальчиков и девочек.

* «Талибан» — организация, признана в России террористической и запрещена