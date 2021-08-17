Кандидатов в депутаты ГД от «ЕР» из числа актива партии отправили на карантин перед встречей с Владимиром Путиным

По данным источника Znak.com, планируется, что глава государства встретится с кандидатами перед второй частью съезда партии. Владимир Путин уже прошел курс вакцинации против коронавируса, о чем сам неоднократно заявлял публично. Однако, несмотря на это, участников очных встреч с президентом по-прежнему отправляют на карантин. Весной этого года «Би-би-си» опубликовала собственные подсчеты, согласно которым Управделами президента выделили из резервного фонда правительства свыше 6 млрд рублей на меры по борьбе с коронавирусом, из них 2,6 млрд были потрачены на санатории и пансионаты, где находились на карантине те, кто должен был встретиться с президентом.



Политолог, президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов в эфире «Эха Москвы» отметил, что если российский президент Владимир Путин посетит съезд «Единой России» 24 августа, то это повлияет на готовность граждан проголосовать за партию на выборах в Госдуму.

Минтусов добавил, что процент таких людей может колебаться от 5% до 10%, что очень много.