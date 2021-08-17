Официальные власти Афганистана дали о себе знать

Вице-президент страны Амрулла Салех объявил себя временным главой государства.

О своем существовании Салех напомнил посредством Твиттера. Он сказал, что по конституции в случае отставки, побега или смерти президента пост временно занимает именно он. Салех заявил, что в отличие от США и НАТО его сторонники не теряли присутствия духа и призвал сограждан оказывать сопротивление запрещенному в России движению Талибан*, которое объявило себя властью в стране, пообещав, что форма правления в Афганистане станет известна несколько позже. Салех до этого возглавлял министерство внутренних дел и Управление национальной безопасности, а ранее в 90-х был членом Северного Альянса, поэтому говоря «мы», возможно имеет в виду именно эти силы. Что же до бывшего теперь уже Президента страны Ашрафа Гани то он бежал в неизвестном направлении, прихватив с собой солидные запасы наличности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня, что альянс не станет поддерживать правительство страны, поскольку его практически не существует.

* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ