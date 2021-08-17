Численность воинского контингента США в Афганистане к концу дня должна достичь 4 тыс. человек

Об этом сообщил американский генерал Хэнк Тейлор. П о его словам, из аэропорта за прошедшие сутки вылетели семь военных бортов, которыми эвакуированы примерно 700-800 человек, в т.ч. около 165-ти американских граждан.
2021-08-17T18:34:54+03:00
2021-08-17T18:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 17 августа 2021
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