Бывший первый вице-президент Афганистана заявил, что в сложившихся условиях является законным главой государства

Амрулла Салех призвал сограждан «присоединиться к сопротивлению». У себя в Twitter он пишет, что афганцы должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконг. Ранее Салех уже говорил, что никогда не преклонится перед боевиками остался в своей стране вместе с народом. Между тем, по сведениям агентства РИА «Новости»десять тысяч бойцов, включая силы генерала Дустума, направляются в Пандшер для оказания сопротивления талибам.