Бывший первый вице-президент Афганистана заявил, что в сложившихся условиях является законным главой государства

Амрулла Салех призвал сограждан «присоединиться к сопротивлению». У себя в Twitter он пишет, что афганцы должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконг. Ранее Салех уже говорил, что никогда не преклонится перед боевиками остался в своей стране вместе с народом. Между тем, по сведениям агентства РИА «Новости»десять тысяч бойцов, включая силы генерала Дустума, направляются в Пандшер для оказания сопротивления талибам.
2021-08-17T18:34:32+03:00
2021-08-17T18:34:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 17 августа 2021
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