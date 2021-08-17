Представитель «Талибана» Муджахид заверил, что посольства и представительства стран в Афганистане будут в безопасности

Представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заверил, что посольства и представительства всех стран в Афганистане будут в полной безопасности. Он также пообещал, что «Талибан» будет уважать все верования всех афганцев. Как следует из трансляции, которую ведет телеканал Аль Джазира Муджахид начал свою первую пресс-конференцию в Кабуле с мусульманской молитвы. Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.
2021-08-17T18:34:03+03:00
2021-08-17T18:34:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 17 августа 2021
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