Власти потратят 10 млрд руб до конца года на производство молодежного духовно-нравственного контента в интернете

Власти намерены потратить 10 миллиардов рублей до конца года на производство молодежного духовно-нравственного контента в интернете.

На эти цели и сейчас выделяются солидные средства, но к 3 рублей миллиардам будет добавлено еще 7. Получателем и посредником в распределении денег станет Институт развития интернета. При этом источники РБК сообщают, что непременно потратить их до 31 декабря, как указано в документах казначейства не обязательно, поскольку вложиться в две сотни интернет-проектов за столь короткое время достаточно сложно. Директор института Антон Ключкин полагает, что к работе над духовно-нравственным развитием Рунета проявят интерес такие крупные структуры, как Газпром-медиа, Первый канал, РТ, Яндекс и другие крупные игроки, но производить интеллектуальную продукцию им предстоит вместе с независимыми творческими компаниями на правах софинансирования. Во всяком случае, организаторы конкурса будут отдавать приоритет именно этой форме сотрудничества. Отбором идей займется Продюсерский совет, а контролировать процесс предстоит наблюдательному совету, который возглавит хам главы администрации президента Сергей Кириенко.

В будущем году количество ассигнований на производство интернет-контента для подрастающего поколения может быть увеличено в полтора, а в перспективе и в два раза.