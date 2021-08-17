Персональные данные подписчиков проекта УГ Алексея Навального, попавшие в сеть в июне, становятся всё подробнее

Персональные данные подписчиков проекта «Умное голосование» Алексея Навального, попавшие в сеть в июне, становятся всё подробнее. В открытом доступе оказались не только ФИО и электронная почта пользователей, но также их адреса и места работы,— пишет «Коммерсантъ».

Если подписка на сайт «Умного голосования» осуществлялась до даты признания ФБК* и движения «Штабы Навального»* экстремистскими организациями с запрещённой в России деятельностью, то отмеченные в публикации риски-это максимум, что грозит после слива данных. Если регистрация произошла после октября 2019года, то риски возрастают, поскольку сама подписка на проект УГ может квалифицироваться, как участие в деятельности экстремистской организации,— предупреждают эксперты.

* Власти признали организацию иноагентом и экстремистской организацией, деятельность организации запрещена на территории РФ. — ред.