Мосгорсуд оставил в силе решение о постановке Алексея Навального на учёт как склонного к побегу

Мосгорсуд оставил в силе решение о постановке оппозиционного политика Алексея Навального на учёт как склонного к побегу. Адвокатам не удалось это оспорить. Решение вступило в законную силу.

Политик в заседании вышестоящей инстанции не участвовал, интересы Алексея Навального представлял адвокат. Впрочем, обжаловать решение Преображенского суда Вадиму Кобзеву не удалось. Мосгорсуд, как сообщила пресс-служба, признал решение включить оппозиционера в список осуждённых склонных к побегу законным и обоснованным. Ранее в районном суде сотрудник изолятора Матросская тишина утверждал, что Навальный в феврале, когда находился в СИЗО, якобы дважды публично говорил о намерении устроить побег. Политик объяснял: это шутка. А правда в том, что после постановки его в изоляторе на учёт как склонного к побегу тюремщики в колонии Покрова Владимирской области будят его по ночам каждый час и он фактически не может спать. Выступая против этого, а также отказа допустить к нему не гражданских врачей из-за сильных болей в спине и ноге оппозиционный политик в конце марта объявил в колонии голодовку, она продолжалась почти месяц. Потом столько же занял выход из неё. Навальный сильно похудел, его самочувствие вызывало опасения многочисленных сторонников. В колонии он оказался после того как суд заменил политику условный срок по делу Ив Роше реальным заключением. Навальный получил три с половиной года, с учётом времени проведённого под домашним арестом срок сократился почти на год. На прошлой неделе политику предъявили обвинение по так называемой «сектантской» статье — в создании организации, которая посягает на права граждан. Речь идёт об основанном оппозиционером Фонде борьбы с коррупцией*, российские власти считают организацию экстремистской, она запрещена, как и другие структуры Навального.

Политик вернулся в Россию 17 января из Германии, где многие месяцы лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом «Новичок». Навального задержали уже на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.

* Власти признали организацию иноагентом и экстремистской организацией, деятельность организации запрещена на территории РФ.