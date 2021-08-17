В России уже почти неделю ежесуточно выявляют более 800 умерших от коронавируса

По данным оперативного штаба, жертвами эпидемии в стране стали еще 806 человек. Заразились чуть меньше 21 тысячи.

Показатели смертности держаться на высоком уровне с середины июля. Это связывают с низкими темпами вакцинации и распространением новых штаммов — мнение экспертов приводит газета «Коммерсант». НА этой неделе Роспотребнадзор предупреждал об опасности так называемого постковидного синдрома. По оценкам медиков, около трети переболевших не возвращаются к привычному состоянию даже спустя несколько месяцев после перенесенной болезни.



Москва остается лидером по числу ежесуточного прироста умерших и заразившихся. В Санкт-Петербурге, который традиционно входит в первую тройку по обоим показателям, говорят, что заболеваемость идет на спад. При этом количество тяжелых случаев не должно вырасти даже в ходе четвертой волны – такое мнение высказал заместитель главного врача петербургского мединститута имени Сергея Березина Михаил Черкашин.

В ближайшие дни в Петербурге планируют законсервировать временны госпиталь в Ленэкспо. Сейчас там остаются менее ста пациентов.