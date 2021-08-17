В Подмосковье разбился военный самолет Ил-112В

Экипаж погиб.

Самолет выполнял тренировочный полет и заходил на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе. В ходе полета у него загорелся двигатель. Пламя стремительно распространялось и разгоралось все сильнее, вырывались клубы черного дыма. Самолет резко стал снижаться, а вскоре рухнул в лесу и взорвался при ударе о землю. Очень быстро он полностью сгорел. Кадры падения сняли местные жители, видео попало в интернет. На записи слышны эмоции очевидцев.

Причиной внезапного пожара могло стать масло, которое попало в двигатель сгорания. Об этом сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах.

Новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В прилетел в Подмосковье с Воронежского авиационного завода. Он должен был принять участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Летчики до последнего боролись за самолет и уводили его от жилых домов.

До расшифровки бортовых самописцев нельзя однозначно сказать, почему самолет так долго летел с горящим двигателем. Об этом «Эху Москвы» рассказал летчик 1-ого класса, капитан Аэробуса А-320 Андрей Литвинов.

Майор военно-воздушных сил, лётчик-испытатель Андрей Красноперов объяснил РБК, что в ситуации, в которой оказались пилоты разбившегося военного самолёта, невозможно было ничего сделать.

Управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой ранее рассказывал, что самолет отлично показал себя на испытаниях и должен в скором времени заменить устаревшие модели Ан-26.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич отметил телеканалу РБК, что военный самолёт, потерпевший крушение в Кубинке, не был полностью готовым. Лукашевич добавил, что катапультироваться экипаж не мог, так как в военно-транспортных самолетах катапульты нет, как и других средств спасения экипажа.

Один из трех погибших при крушении – заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Ранее, после очередного испытательного полета, он положительно отозвался о новом воздушном судне.

Куимов занимал должность шеф-пилота в компании «Ил» с 1994 года. В 2001 году несмотря на ЧП на борту опытного образа – тогда специальная плита сорвалась с крепежа и пробила фюзеляж – летчик успешно посадил воздушное судно. Куимов произвел первую в России автоматическую посадку на самолете Ил-96-300 и впервые поднял в воздух опытный экземпляр Ил-76МД. Всего он освоил более 25 типов самолетов. Вместе с Куимовым на борту находились летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинжирнер-испытатель Николай Хлудеев.

Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения Ил-112В.