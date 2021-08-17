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18:11, 17 августа 2021

Террористическое движение «Талибан» гарантировало афганским женщинам сохранение ряда их прав

В столице Афганистана на демонстрацию вышли местные жительницы с требованием выделить женщинам часть постов в будущем правительстве страны. На это представитель талибов Энамулл Самангани сообщил, что это вполне реально. По его словам, новое государство не хочет, чтобы представительницы слабого пола становились жертвами, и согласно законам шариата, они могут и должны быть в составе госструктур. «Талибан»* также призвал женщин-врачей вернуться на работу, а студенток в университеты. Кроме того, представители движения дали возможность женщинам работать на телевидении. Так, сообщает местный телеканал TOLOnews, одна из ведущих брала интервью в прямом эфире у члена медиа-команды «Талибана»*.

В конце девяностых-начале двухтысячных годов, во время прошлого правления террористического движения положение женщин в Афганистане было особенно тяжелым. Им запрещалось получать практически любое образование, нельзя было передвигаться по улице без сопровождения мужчины-родственника и показывать свое лицо. За это Исламский эмират активно критиковало мировое сообщество. Так, в 1995 году детский фонд ЮНИСЕФ приостанавливал финансирование образования в регионах, подконтрольных талибам. Спустя год организация Save the Children также отозвала поддержку, которая оказывалась женщинам-сиделкам. А в 1999 году госсекретарь США назвал происходящее преступлением. Кроме того, в 2000 году Афганистан не смог принять участие в Олимпиаде в Сиднее. МОК наложил на страну санкции из-за притеснения женщин.

Движение «Талибан»* является террористическим и запрещено на территории Российской Федерации.

Официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл выразил недоверие к обещаниям талибов (организацмия запрещена в России) о предоставлении всех прав и свобод гражданам Афганистана.

Колвилл подчеркнул, что страх населения, глубок и полностью понятен с учетом прошлой истории.

Афганская журналистка, имя которой не раскрывается из соображений безопасности, сказала, что с приходом к власти талибов женщины живут в страхе из-за ограничений, которые запрещают им появляться на улице без сопровождения мужчины.

Другая журналистка, корреспондент американского телеканала CNN Кларисса Уорд, отметила, что её приходится вести репортажи в хиджабе.

Британская газета The Guardian опубликовала монолог студентки из Афганистана, в котором та подробно рассказывает об изменениях, которые случились после захвата власти в этой стране.

Имя девушки, чей рассказ стал основой статьи, не называется. Публикация озаглавлена: «Теперь я должна уничтожить всё, что я достигла». А вместо автора указана надпись: Жительница Кабула.

Статья начинается с рассказа о том, как она по дороге в воскресное утро на занятия в университет: «Внезапно я увидела выбегающих из общежития студенток — их эвакуировала полиция, опасаясь, что террористы начнут избивать женщин, у которых нет паранджи, — и девушка продолжает — кому-то из них было вообще некуда идти, ведь они — иногородние и жили при университете. Многих позже отказывались сажать к себе в автомобили водители, те не хотели брать на себя ответственность за перевозку женщин». Пешком пришлось добираться до дома и её сестре, которая в слезах оставила место своей прежней работы, понимая, что теперь ей не позволят на него вернуться.

Автор рассказывает, что она почти закончила свое второе высшее образование, но теперь вынуждена прятать от нового режима и дипломы, и сертификаты, а также свой паспорт. «Я не спала ночами ради своего образования, ребенком работала на ткацком станке, чтобы накопить денег, а теперь должна уничтожить все, ради чего так страдала». Теперь для таких как она просто нет места в этой стране. Так же, как и для многих других. Бизнес, по рассказу автора статьи, также несет масштабные убытки. Салоны красоты закрываются, а их реклама исчезла — за ночь, её закрасили краской.

«На улицах можно видеть два типа лиц — испуганных женщин, которые не знают, куда деваться, — описывает ситуацию рассказчица, — и страшные лица тех мужчин, которые этих женщин ненавидят и поддерживают пришедших сюда террористов. Ближе к концу автор приводит историю одного афганца, который бежал с захваченных территорий, но у него не хватало денег на автобус. И тогда он обменял на транспорт свою невестку. «То есть, — делается вывод в статье, — цена женской жизни оказалась равна стоимости поездки. Другими словами, она практически обесценилась».

Статья в газете The Guardian завершается словами о том, что на этом фоне сложно представить будущее маленьких девочек, которым автор публикации преподавала английский язык. Ведь теперь они должны прекратить учебу и оставаться дома без возможности получить образование.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Алексей Малашенко в эфире «Эха Москвы» отметил, что есть несколько вариантов развития сценария в Афганистане после прихода талибов (организация запрещена в России) к власти.

Малашенко добавил, что отношения между талибами и Центральной Азией будут налаживаться, но проблема с беженцами всё равно останется.

* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ


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