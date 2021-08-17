Росавиация выдала допуски на полеты на египетские курорты еще шести авиакомпаниям

Как следует из приказа по итогам заседания в Минтрансе, это «Ямал», «Азимут», Red Wings, Nord Star, Royal Flight и iFly. Новые допуски в дополнение к уже имеющимся получила компания Nordwind. Кроме того, ряд перевозчиков получил допуски на полеты в Каир. Ранее допуски на рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, Уральские авиалинии, Nordwind и Azur Air.
2021-08-17T17:35:39+03:00
2021-08-17T17:35:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 17 августа 2021
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