Росавиация выдала допуски на полеты на египетские курорты еще шести авиакомпаниям

Как следует из приказа по итогам заседания в Минтрансе, это «Ямал», «Азимут», Red Wings, Nord Star, Royal Flight и iFly. Новые допуски в дополнение к уже имеющимся получила компания Nordwind. Кроме того, ряд перевозчиков получил допуски на полеты в Каир. Ранее допуски на рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, Уральские авиалинии, Nordwind и Azur Air.