США за минувшие сутки эвакуировали более 700 человек, в том числе 150 американцев

Об этом сообщил представитель Белого дома. По его словам, Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. По состоянию на сегодняшнее утро в аэропорту находятся 3500 военнослужащих. Сегодня из аэропорта вылетают военные рейсы США с американскими гражданами и дипломатическими служащими. Между тем, в Пентагоне заявили, что хотели бы, чтобы эвакуационные рейсы из Кабула совершались каждый час, эвакуируя в день по 5-9 тыс. чел.
2021-08-17T17:33:15+03:00
2021-08-17T17:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 17 августа 2021
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