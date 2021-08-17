США за минувшие сутки эвакуировали более 700 человек, в том числе 150 американцев

Об этом сообщил представитель Белого дома. По его словам, Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. По состоянию на сегодняшнее утро в аэропорту находятся 3500 военнослужащих. Сегодня из аэропорта вылетают военные рейсы США с американскими гражданами и дипломатическими служащими. Между тем, в Пентагоне заявили, что хотели бы, чтобы эвакуационные рейсы из Кабула совершались каждый час, эвакуируя в день по 5-9 тыс. чел.