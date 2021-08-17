В Белоруссии ликвидируют союз писателей

Такое решение приняли в министерстве юстиции.

Закрывать организацию планируют через Верховный суд. Он уже запустил гражданское производство по делу. Опрос в его рамках назначили на 24 августа. Представителю союза белорусских писателей указали прийти в суд с необходимыми документами. Ранее в организации прошли обыски в ряду других следственных действий, организованных властями Белоруссии. Силовые структуры страны отметили, что причиной обысков стало подозрение в причастности к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

«Союз белорусских писателей» — самое старое творческое объединение страны. Его создали в 1934 году. В в состав союза входит около 450 членов. В совете организации состоит лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. Год назад она вошла в президиум Координационного совета оппозиции Белоруссии, который создали во время протестов после выборов президента страны.

Шесть лет назад от союза отделилась группа писателей и создала лояльный белорусским властям «Союз писателей Белоруссии».