Представители движения Талибан* гарантировали безопасность российской дипмиссии в Кабуле. Об этом по итогам встречи с талибами сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. Он признал, что с прежним руководством Афганистана контактов у посольства нет. Новая власть в стране, по словам Жирнова, не установлена.

Российский посол также утверждал, что никаких признаков этнических чисток или расправ со стороны талибов, нет.



* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ