Суд в Петербурге не стал выдворять граждан Афганистана, которые приехали на матчи ЧЕ по футболу и остались в городе

Суд в Петербурге не стал выдворять четырёх граждан Афганистана, которые в начале лета приехали в город на матчи чемпионата Европы по футболу и остались в северной столице. Иностранцы, не знающие русского языка дали понять судье, что боятся возвращаться на родину после прихода к власти талибов.

Афганцев обвиняют в нарушении режима пребывания в России. Они приехали в страну по паспорту болельщика, который истек больше месяца назад. Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев сегодня жалобу адвоката четырёх иностранцев на решение нижестоящей инстанции, нашёл нарушения. Оказалось, что постановление о штрафе каждого из уроженцев Афганистана на 5 тысяч рублей и решение выдворить их на родину было на русском языке, который афганцы не знают. Помимо этого документ почему то перевели на персидский, пишет издание Фонтанка. Судья сегодня вернула материалы дела в районный суд для перевода на родной для обвиняемых язык пушту и вручения нарушителям судебного решения на нём же. Афганцы ранее признавались, что боятся ехать в родную страну из-за активности талибов – террористическое движение напомню запрещено в России. Теперь же, после того как боевики взяли власть в Афганистане по словам обвиняемых не может быть и речи о возвращении на родину.

В России как напоминает агентство «Интерфакс» до конца сентября действует мораторий на выдворение иностранцев. Те, кто нарушил закон и кого должны депортировать на родину, помещают в центры временного содержания иностранных граждан.

* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ