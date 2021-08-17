В ООН призвали страны мира не депортировать афганцев назад в Афганистан

Как заявила в Женеве представитель УВКБ Шабия Манту, речь идет о насильственной репатриации тех афганских граждан, которых раньше отнесли к категории лиц, не нуждающихся в международной защите. В свою очередь представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвил призвал движение «Талибан»* выполнять обещания по поводу создания инклюзивного правительства и защиты прав женщин. * Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ
2021-08-17T17:03:25+03:00
2021-08-17T17:11:26+03:00
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17:03, 17 августа 2021
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