В ООН призвали страны мира не депортировать афганцев назад в Афганистан

Как заявила в Женеве представитель УВКБ Шабия Манту, речь идет о насильственной репатриации тех афганских граждан, которых раньше отнесли к категории лиц, не нуждающихся в международной защите. В свою очередь представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвил призвал движение «Талибан»* выполнять обещания по поводу создания инклюзивного правительства и защиты прав женщин. * Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ