Выживших в катастрофе военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье нет

Это подтвердила Объединённая авиастроительная корпорация. На борту находились три члена экипажа, который возглавлял Герой России Николай Куимов. Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Опытный образец нового лёгкого транспортника Ил-112В потерпел аварию во время тренировочного полёта при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка.
2021-08-17T16:36:02+03:00
2021-08-17T16:36:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 17 августа 2021
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