Выживших в катастрофе военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье нет

Это подтвердила Объединённая авиастроительная корпорация. На борту находились три члена экипажа, который возглавлял Герой России Николай Куимов. Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Опытный образец нового лёгкого транспортника Ил-112В потерпел аварию во время тренировочного полёта при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка.