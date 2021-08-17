Аэропорт Кабула возобновит работу для гражданских лиц 21 августа

Об этом сообщает канал Al Jazeera со ссылкой на представителя аэропорта. Ранее захватившие столицу Афганистана представители «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) объявили о временной приостановке коммерческого авиасообщения.
2021-08-17T16:35:48+03:00
2021-08-17T16:35:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 17 августа 2021
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