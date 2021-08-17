В ближайшее время Пентагон пристально займется ситуацией в аэропорту Кабула

Как сообщил в эфире ABC News пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, американским военным надо убедиться в том, что аэропорт продолжает работать и что они могут поддерживать там безопасность и стабильность. По словам Кирби, из-за этого американские военные задержатся в Афганистане еще на пару недель.
2021-08-17T16:34:46+03:00
2021-08-17T16:34:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 17 августа 2021
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