«Талибан» не будет атаковать силы США в Афганистане, но Вашингтон должен полностью вывести свой контингент

Движение «Талибан» (запрещено в РФ)не будет атаковать силы США в Афганистане, но Вашингтон должен полностью

вывести свой контингент. Об этом телеканалу Sky news пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Сухаил Шахин. При этом он напомнил, что США нарушили договоренности с «Талибаном», заключенные в Дохе в феврале 2020 года, сдвинув срок вывода войска на 11 сентября 2021 года.

При этом представитель талибов заявил, что не только США, но и другие страны обязаны, как он выразился, помочь восстановить Афганистан.

* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ