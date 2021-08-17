Эрмитаж направил лидеру группы Раммштайн юридические претензии в связи с цифровыми фото, которые он разместил на бирже

Эрмитаж направил лидеру группы Раммштайн Тиллю Линдеманну юридические претензии в связи с цифровыми фото, которые он разместил на бирже. Речь идет о так называемых токенах.

Представители Тилля Линдеманна отказались комментировать претензии Эрмитажа. Спор начался с того, что певец записал клип на песню «Любимый город» в залах музея. Съемки были санкционированы директором Михаилом Пиотровским. После них Линдеманн начал продавать серию NFT токенов с фотографиями из залов Эрмитажа. По сути это уникальные цифровые изображения созданные с помощью специальной технологии под названием блокчейн, их невозможно заменить или подделать. В музее сочли торговлю ими нарушением своих прав. По договору артисту разрешалось воспроизведение всего трёх изображений музейных объектов и только в рамках клипа. Стоимость каждого токена, то есть уникального изображения, которое продает Линдеманн, оценивают от 100 до 100 000 евро.

Эрмитаж сам собирается выйти на рынок токенов и начать продавать изображения с произведениями искусства.