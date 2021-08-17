Бывшая преподаватель ВШЭ Анна Велликок, подруга Георгия Албурова была доставлена в полицию прямо из кабинета врача

Бывшая преподаватель Высшей школы экономики Анна Велликок, подруга Георгия Албурова была доставлена в полицию прямо из кабинета врача.

Анну Велликок увезли с планового приема у врача, к которому она обратилась по поводу хронических болей в спине. Прервав процедуры медика, ей вручили постановление о приводе к следователю. Сотрудники полиции объяснили, что она будет допрошена по делу о мошенничестве, которое возбуждено против Алексея Навального. Следствие подозревает его в том, что он в составе группы неназванных лиц потратил на личные цели более 350 миллионов рублей, которые были пожертвованы гражданами Фонду по борьбе с коррупцией*, признанному в России запрещенной организацией. Следователи рассчитывают получить у Велликок информацию по этому делу. В феврале этого года она была уволена из ВШЭ за ретвит о митинге сторонников Навального. Ее признали виновной в организации мероприятия.

В ВУЗе пояснили, что Велликок не является штатной сотрудницей ВШЭ, а административный арест, назначенный ей судом помешает ей проводить семинары. * Власти признали организацию иноагентом и экстремистской организацией, деятельность организации запрещена на территории РФ.