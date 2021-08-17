В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили гибель всех членов экипажа Ил-112В, разбившегося в Подмосковье

Следователи выясняют причины произошедшего, заведено уголовное дело.

Силовики изымают предполетную документацию и образцы топлива на летно-испытательной станции, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источники. Также отмечается, что Новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В прилетел из Воронежа для участия в форуме «Армия 2021». За время перелета никаких проблем на борту не было, все прошло в штатном режиме.

Катастрофа произошла сегодня в первой половине дня. При заходе на посадку после тренировочного полета у опытного образца загорелся двигатель. Пилоты еще какое-то время пытались увести машину от жилых домов, но самолет рухнул на землю, после чего взорвался. На борту находили три члена экипажа, командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Согласно данным Объединенной авиастроительной корпорации все они погибли. В Корпорации пообещали оказать необходимую помощь их семьям.

В интервью агентству ТАСС бывший конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал, что на видеокадрах крушения видно, что экипаж включил пожарные системы. В связи с этим, отметил Таликов, нельзя даже допускать версию, что причиной могла стать ошибка пилотов.

Несмотря на крушение, в Летно-исследовательском институте имени Громова продолжаются испытания других самолетов, отмечает ТАСС со ссылкой на источники.