В Москве арестовали подозреваемого в убийстве женщины, вышедшей на пробежку

Тело нашли в ночь на 14-е августа. Как пишет газета «Московский комсомолец», москвичка, мать двоих детей, была задушена.

Убийцей называют приезжего из Узбекистана, который занимался ремонтом квартиры в том же районе, где жила погибшая. Предполагается, что он хотел изнасиловать жертву.

По данным издания, убитая обычно выбегала из дома около пяти утра, однако в этот раз решила заняться спортом еще раньше. Она вышла за территорию жилого комплекса в половине четвертого.

Подозреваемый, увидев охранников, прибежавших на крики, бросился в реку и скрылся от преследователей. Его задержали на следующий день.